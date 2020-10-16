Поліція затримала 27-річного жителя Дніпропетровщини за виготовлення та розповсюдження дитячого порно.

Порноконтент чоловік продавав у Сполучені Штати Америки, країни Європи та в Україні. Вартість відеофайлу становила $60.

Зловмисника виявили українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Естонії.







У Києві чоловік знімав та розповсюджував дитяче порно / 2 фотографии

Київські правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, на яку клієнти перераховували гроші.

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Як повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Євгеній Макаров, за фактом ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, розпочали кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Розбещення на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області подружжя розбещувало малолітню дитину, а також виготовляло та розповсюджувало дитячу порнографію.

Окрім цього, під час обшуку в помешканні знайшли 9 сліп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом.