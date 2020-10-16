У Києві чоловік знімав та розповсюджував дитяче порно

Поліція затримала 27-річного жителя Дніпропетровщини за виготовлення та розповсюдження дитячого порно.
Порноконтент чоловік продавав у Сполучені Штати Америки, країни Європи та в Україні. Вартість відеофайлу становила $60.
Зловмисника виявили українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Естонії.
Київські правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, на яку клієнти перераховували гроші.
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Як повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Євгеній Макаров, за фактом ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, розпочали кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Розбещення на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області подружжя розбещувало малолітню дитину, а також виготовляло та розповсюджувало дитячу порнографію.
Окрім цього, під час обшуку в помешканні знайшли 9 сліп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом.