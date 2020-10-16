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Факти / Надзвичайні події

У Львові суд відпустив пастора, який розбещував підлітка

Пастора церкви євангелістів, який розбещував 14-річного юнака, львівський суд звільнив від покарання.

У вироку суду йдеться, що пастор уклав угоду про примирення і компенсував жертві моральний і матеріальний збиток. Підліток не був проти звільнення священика від відповідальності.

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Суд призначив чоловікові два роки обмеження волі й одразу звільнив його від покарання, встановивши рік випробувального строку.

У серпні у Львові чоловік посадив підлітка в авто, аби той ніби-то допоміг у налаштуванні телефону. Він почав приставати до хлопчика і запропонував 500 грн. за послуги сексуального характеру.

Підліток записав розмову з пастором на диктофон і викликав поліцію. Через кілька хвилин 47-річного чоловіка затримали.

Джерело: Zaxid.net

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