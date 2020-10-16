У селищі Вишків Брянської області (Росія) приватний будинок провалився під землю.

За попередніми даними, під завалами залишається літня жінка.

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Через обвал ґрунту дерев’яний будинок розірвало на дві частини: одна – провалилася у кратер на глибину семи метрів, а друга – залишилася стояти.

На місці події працюють екстрені служби.

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