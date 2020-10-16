В Австрії затримали українця, який привласнив близько €9 млн

В Австрії у Відні затримали українця, якого розшукували за крадіжку близько €9 млн.

Зловмисник втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Він перебував у міжнародному розшуку з 2014 року за підозрою у привласнені близько €9 млн під час роботи в одному з банків України.

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Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали громадянина України у районі Внутрішнього міста. Наразі чоловіка доставили до в’язниці. Невдовзі його мають передати українській стороні.

Затримання українців у Польщі

У липні у Польщі затримали двох українців, яких підозрювали у крадіжках зі зломом на будівництвах. За словами комісара Марти Сусловської з окружного управління поліції Варшави, збитки від їх злочинної діяльності склали 68 тис. злотих.

За даними поліції Польщі, зловмисниками виявились 24 і 28 річні українці з міста Вавер.

Джерело: Kurier