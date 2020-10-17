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Суд заарештував чоловіка, який з ножем напав на ветерана війни

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловікові, який завдав численні ножові поранення волонтеру партії Удар і учаснику АТО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Напад на ветерана у Києві: суд заарештував нападника

Підозрюваний перебуватиме в Київському слідчому ізоляторі.

Напад на ветерана

У Солом’янському районі Києва 14 жовтня чоловік поранив ножем волонтера партії УДАР, який роздавав на вулиці газети. Раніше чоловік служив в АТО.

Свідки розповіли, що перехожий поводився агресивно, чіплявся до волонтерів, а коли потерпілий відвернувся, вдарив його ножем у шию.

Поліція оперативно затримала нападника.

Джерело: Прокуратура Києва

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