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Факти / Надзвичайні події

Затоплені вулиці та перекритий рух: у Києві вирує негода

У Києві 17 жовтня через зливи підтопило проїжджі частини щонайменше 10 вулиць.

  • Осіння;
  • Пріорська;
  • Автозаводська;
  • Уманська;
  • Іскрівська;
  • Пилипа Козицького;
  • Новопирогівська.

Через воду на вулицях Пріорській та Автозаводській правоохоронці скеровують автомобілі на вулицю Вишгородську. Крім того, рух на дорогах ускладнюють і повалені дерева.

Підтоплені вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копіловская. На Кирилівської зупинено рух трамваїв.

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.

Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.

Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.

Джерело: Патрульна поліція

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