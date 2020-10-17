У Києві 17 жовтня через зливи підтопило проїжджі частини щонайменше 10 вулиць.

Осіння;

Пріорська;

Автозаводська;

Уманська;

Іскрівська;

Пилипа Козицького;

Новопирогівська.

Через воду на вулицях Пріорській та Автозаводській правоохоронці скеровують автомобілі на вулицю Вишгородську. Крім того, рух на дорогах ускладнюють і повалені дерева.

Підтоплені вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копіловская. На Кирилівської зупинено рух трамваїв.

Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.

Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.

Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.