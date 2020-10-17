У Києві 17 жовтня через зливи підтопило проїжджі частини щонайменше 10 вулиць.
- Осіння;
- Пріорська;
- Автозаводська;
- Уманська;
- Іскрівська;
- Пилипа Козицького;
- Новопирогівська.
Через воду на вулицях Пріорській та Автозаводській правоохоронці скеровують автомобілі на вулицю Вишгородську. Крім того, рух на дорогах ускладнюють і повалені дерева.
Підтоплені вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копіловская. На Кирилівської зупинено рух трамваїв.
Сніг у Карпатах
14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.
Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.
Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.