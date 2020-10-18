PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Одещині побили головного редактора місцевого видання

В селищі Великодолинське Одеської області троє невідомих побили головного редактора місцевого друкованого видання, коли той знімав репортаж.

У потерпілого — забої м’яких тканин та струс мозку. Постраждалого доставили у лікарню, йому надано медичну допомогу.

Читайте: Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила 24 кримінальні справи

Йдеться про головного редактора овідіопольського видання Альтернатива.орг Романа Варшанідзе.

Подію поліцейські кваліфікували як погроза або насильство щодо журналіста. Поліція шукає нападників.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка