На Одещині побили головного редактора місцевого видання

В селищі Великодолинське Одеської області троє невідомих побили головного редактора місцевого друкованого видання, коли той знімав репортаж.
У потерпілого — забої м’яких тканин та струс мозку. Постраждалого доставили у лікарню, йому надано медичну допомогу.
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Йдеться про головного редактора овідіопольського видання Альтернатива.орг Романа Варшанідзе.
Подію поліцейські кваліфікували як погроза або насильство щодо журналіста. Поліція шукає нападників.