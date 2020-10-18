У результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок неділі знеструмлено 43 населені пункти в трьох областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 і Кіровоградська – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зокрема, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей внаслідок негоди пошкоджено дахи понад 140 будинків, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 домогосподарств.

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До лікарні Кропивницького звернулися 3 особи, з яких 2 людини з незначними травмами госпіталізовані.

До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 осіб та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 людей особового складу та 25 одиниць техніки.

Негода у Києві

Ранок 17 жовтня у столиці розпочався з негоди: дощі затопили щонайменше 10 вулиць, а сильний вітер повалив чимало дерев.

Суботня негода у Києві утворила пробки, оскільки рух на дорогах було ускладнено. Тимчасово перестали курсувати трамваї.