В неділю, 18 жовтня, провели вибух елеватора у Харкові. На місці працює спецтехніка, постраждалих немає.

Відео вибуху елеватора у Харкові вразило сотні користувачів. Вибух було помітно за декілька кварталів міста.

Під час вибухових робіт в районі Південного вокзалу Харкова було призупинено рух автомобілів на вулиці Котляра.

60-метровий елеватор у Харкові перестав працювати у 1990-х роках. На покинутому промоб’єкті часто помічали місцевих екстремалів.

Восени 2016 року з даху елеватора випав 22-річний хлопець – від отриманих травм він загинув миттєво.

Вибух автоцистерни у Києві

На початку вересня у Києві вибухнула автоцистерна, внаслідок чого загинула одна людина.

Ще одного чоловіка з важкими травмами госпіталізували до лікарні. Поліція встановлює причини та обставини вибуху.