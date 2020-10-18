Бійка у столичному кафе – є поранені

У Києві біля станції метро Чернігівська поліцейські затримали чоловіка, який під час сварки використав вогнепальну зброю та поранив іншу людину.
В одному з кафе на вулиці Попудренка між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці й згодом переросла у бійку.
20–річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті. Зловмисником виявився 24-річний киянин.
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На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.
Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.