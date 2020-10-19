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Факти / Надзвичайні події

У черзі за безкоштовною їжею: у Києві чоловік вдарив безхатька ножем у груди

У Києві під час конфлікту чоловік вдарив ножем опонента у груди та втік. Нападника уже затримали правоохоронці.

– У черзі за безкоштовною їжею між двома чоловіками стався конфлікт. Під час з’ясування стосунків один з учасників вдарив іншого в обличчя, а потім дістав ніж, вдарив ним опоненту у груди та втік з місця події, – розповів начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського УП В’ячеслав Малько.

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61-річного уродженця Рівненської області оперативно розшукали та затримали правоохоронці. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У Києві чоловік вдарив безхатька ножем у груди

Стрілянина у Києві

У Києві біля станції метро Чернігівська поліцейські затримали чоловіка, який під час сварки використав вогнепальну зброю та поранив іншу людину.

20–річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті. Зловмисником виявився 24-річний киянин.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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