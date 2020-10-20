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Факти / Надзвичайні події

49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю

СБУ та Нацполіція ліквідувала розгалужену мережу збуту вогнепальної зброї, яка діяла на території України з 2019 року.

До складу угруповання з Кривого Рогу входив 31-річний організатор і його 25-річна співмешканка.

Пара облаштувала зброярню у гаражі та створили сайт, через який приймали замовлення.

Оперативники провели декілька контрольних закупок. Їм вдалось задокументували 145 фактів здійснення міжрегіональних відправлень вогнепальної зброї.

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  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
  • 49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю
49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю / 3 фотографии

Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Тернопільській областях вилучили:

  • 49 пістолетів, підготовлених до переробки;
  • бойові пістолети;
  • 6 тис. набоїв різного калібру;
  • снаряд від РПГ-9;
  • три гранати;
  • складові частини зброї та спеціальне обладнання.

Також знайшли чорну касу, поштові накладні, $15 тис. і понад 34 тис. грн.

Торгівля зброєю

У Києві СБУ затримала організатора групи, яка виготовляла і нелегально продавала зброю на території України.

Чоловік налагодив виробництво засобів ураження на території одного з регіонів, а потім поштовими сервісами доправляв готову продукцію до столиці.

Джерело: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області 

Фото: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області 

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