СБУ та Нацполіція ліквідувала розгалужену мережу збуту вогнепальної зброї, яка діяла на території України з 2019 року.

До складу угруповання з Кривого Рогу входив 31-річний організатор і його 25-річна співмешканка.

Пара облаштувала зброярню у гаражі та створили сайт, через який приймали замовлення.

Оперативники провели декілька контрольних закупок. Їм вдалось задокументували 145 фактів здійснення міжрегіональних відправлень вогнепальної зброї.

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49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю / 3 фотографии

Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Тернопільській областях вилучили:

49 пістолетів, підготовлених до переробки;

бойові пістолети;

6 тис. набоїв різного калібру;

снаряд від РПГ-9;

три гранати;

складові частини зброї та спеціальне обладнання.

Також знайшли чорну касу, поштові накладні, $15 тис. і понад 34 тис. грн.

Торгівля зброєю

У Києві СБУ затримала організатора групи, яка виготовляла і нелегально продавала зброю на території України.

Чоловік налагодив виробництво засобів ураження на території одного з регіонів, а потім поштовими сервісами доправляв готову продукцію до столиці.

Джерело: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області

Фото: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області