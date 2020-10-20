49 пістолетів та граната від РПГ – у Кривому Розі затримали торговців зброєю

СБУ та Нацполіція ліквідувала розгалужену мережу збуту вогнепальної зброї, яка діяла на території України з 2019 року.
До складу угруповання з Кривого Рогу входив 31-річний організатор і його 25-річна співмешканка.
Пара облаштувала зброярню у гаражі та створили сайт, через який приймали замовлення.
Оперативники провели декілька контрольних закупок. Їм вдалось задокументували 145 фактів здійснення міжрегіональних відправлень вогнепальної зброї.
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Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Тернопільській областях вилучили:
- 49 пістолетів, підготовлених до переробки;
- бойові пістолети;
- 6 тис. набоїв різного калібру;
- снаряд від РПГ-9;
- три гранати;
- складові частини зброї та спеціальне обладнання.
Також знайшли чорну касу, поштові накладні, $15 тис. і понад 34 тис. грн.
Торгівля зброєю
У Києві СБУ затримала організатора групи, яка виготовляла і нелегально продавала зброю на території України.
Чоловік налагодив виробництво засобів ураження на території одного з регіонів, а потім поштовими сервісами доправляв готову продукцію до столиці.
Джерело: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області
Фото: Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області