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Факти / Надзвичайні події

В Одесі обвалився котлован, є загиблі

В Одесі стався обвал котловану і конструкцій на будмайданчику.

В результаті події загинули двоє людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На вулиці академіка Сахарова сьогодні, 21 жовтня, стався обвал будівельних конструкцій і під уламками опинилися двоє працівників будмайданчика.

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Після розбору завалів співробітники ДСНС виявили два тіла. Медики констатували смерть працівників.

Знайшли тіло

У Святошинському районі Києва у котловані з водою знайшли мертвого чоловіка. Рятувальники діставали тіло за допомогою рятувальної мотузки.

Котлован викопали прямо серед багатоповерхових будинків, як саме туди впав чоловік – поки невідомо.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

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