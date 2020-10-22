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Факти / Надзвичайні події

Підтримайте цю віруючу команду: на Житомирщині єпископ агітував просто у церкві

Єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій знявся в агітаційному ролику на підтримку однієї з політичних партій просто у церкві.

Відео з’явилося на офіційній сторінці партії у селищі міського типу Черняхів Житомирської області.

Підтримайте цю віруючу команду: на Житомирщині єпископ агітував просто у церкві

Свою промову єписком Паїсій розпочав з того, що нібито “відповідає на запитання парафії” про те, чи визначився, кому на місцевих виборах 2020 віддасть свій голос.

– Саме ця команда є вирішальним голосомдля мене, для моєї парафії та для нашого з вами краю. Я особисто підтримую їх і прошу вас, підтримайте цю молоду команду, яка є віруючою, любить нашу державу. Добра вам, щастя і божого благословення навіки, амінь.

У відео єпископ двічі наголошує на тому, що голосуватиме саме за цю політсилу.

Місцеві вибори 2020: позиція церкви

Нещодавно було оприлюднено заяву українських релігійних організацій та церков з проханням до священників не брати участь ні у місцевих виборах 2020, ні в агітаційних заходах.

Починаючи з 2014 року, УГКЦ (Українська Греко-католицька Церква) координується спеціальним документом – Інструкцією про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній.

Право на участь релігійних організацій у виборчому процесі визначається ст. 5 Закону України Про свободу совісті та релігійні організації.

– Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів, – йдеться у статті.

Однак на противагу нормі Церква в Україні відокремлена від держави конституція надає право священнослужителям брати участь у політичному житті нарівні з усіма громадянами.

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