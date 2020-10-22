Грошові махінації в Борисполі – СБУ викрила топ-менеджмент

Топ-менеджмент аеропорту Бориспіль викрили на протизаконному механізмі під час закупівлі послуг з будівництва об’єктів. Вони фальсифікували обсяги робіт і закуплених матеріалів.

У 2017-18 роках представники генпідрядника вступили у змову з топ-менеджментом аеропорту. Разом вони підробляли дані за обсягом виконаних робіт та постачання будматеріалів.

Потім вони проводили безтоварні операції через низку фіктивних фірм. Так вони вивели в готівку 37 млн грн державних коштів і безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на більш ніж 6 млн грн.

– В рамках кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в офісах та помешканнях фігурантів справи, в яких вилучили документацію та електронні носії з інформацією про незаконні операції, а також нотатки та чернетки з записами, що підтверджують оборудки, – зазначили в СБУ.











Топ-менеджмент Борисполя викрили на грошових махінаціях при будівництві в аеропорту / 3 фотографии

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Крім того, в рамках справи правоохоронці отримали доступ до документації аеропорту за операціями з компанією-фігурантом виробництва.

Ще в липні СБУ повідомляло, що у 2017 році менеджмент приватної фірми виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Відтоді почалася робота протиправної схеми.