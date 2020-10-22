З дев’ятого поверху будинку на вулиці Солом’янській в Києві 22 жовтня випали 29-річна жінка та її 6-річна донька. Обоє загинули на місці.

Вони впали спочатку на піддашок аптеки. Удар був такий сильний, що залізний каркас прогнувся, а пластикове оздоблення відірвалося, і загиблі опинилися на асфальті.

Поліція з’ясувала, що жінка з дитиною мешкали саме в цьому будинку в родички. Попередньо встановлено, що вона спочатку викинула доньку з вікна, а потім стрибнула сама. Тому поки не можуть сказати – це нещасний випадок чи навмисне вбивство.

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Допомогти розібратися може родичка загиблих, яка у момент трагедії була в квартирі. Вона сказала, що у сім’ї були проблеми.

Мати з дитиною випали з вікна у Києві

У Києві 22 жовтня загинули мати з дитиною, випавши з вікна багатоповерхівки.

Попередньо встановлено, що жінка жила у квартирі разом з родичами та мала певні життєві проблеми.

Столична поліція відкрила провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.