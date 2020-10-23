У Франції затримали 52-річного італійця, якого розшукували у Німеччині за звинуваченнями у 160 зґвалтуваннях та сексуальному насильстві, переважно щодо неповнолітніх дівчат.

Підозрюваного затримали у комуні Румерсхайм-лє-О, неподалік від міста Мюлуз.

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Чоловіку інкримінують сексуальне насильство над дітьми у період з 2000 до 2014 року.

Також французькі правоохоронці повідомили, що чоловіка підозрюють в зґвалтуваннях його власної доньки протягом кількох років.

Підозрюваного утримують у місті Кольмар на час процедури екстрадиції.

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