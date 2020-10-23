У Франції затримали 52-річного італійця, якого розшукували у Німеччині за звинуваченнями у 160 зґвалтуваннях та сексуальному насильстві, переважно щодо неповнолітніх дівчат.
Підозрюваного затримали у комуні Румерсхайм-лє-О, неподалік від міста Мюлуз.
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Чоловіку інкримінують сексуальне насильство над дітьми у період з 2000 до 2014 року.
Також французькі правоохоронці повідомили, що чоловіка підозрюють в зґвалтуваннях його власної доньки протягом кількох років.
Підозрюваного утримують у місті Кольмар на час процедури екстрадиції.
У РФ письменника затримали за зґвалтування дітей
Російського автора еротичної літератури Дмитра Стародубцева затримали за зґвалтування дітей.
24-річна дівчина, яка була його жертвою ще 13 років тому, тільки зараз наважилася про це зізнатися.