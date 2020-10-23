Душить і посміхається: у Києві садисти катували безхатьків і знімали на відео (18+)

1 жовтня у Києві затримали трійцю нелюдів, яка кілька місяців поспіль відловлювала, била та катувала безхатьків у Києві.

Спершу чоловіків затримали за знущання з безхатьків, бо до лікарні звернулися покалічені люди, які заявили, що хтось влаштував на них полювання.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід друзів-садистів завдяки відео з вуличних камер.

Усі свої збочені катування неадеквати ще й знімали на смартфони.

Згодом у тому ж районі, де психопати катували безпритульних, поліцейські знайшли ще й труп.

Правоохоронці впізнали почерк нелюдів. Перед тим, як задушити, 44-річного Юрія жорстоко побили та зняли це на камеру.

Суд обрав 20-річному та 21-річному зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 42-річному спільникові – нічний домашній арешт.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин. Обережно, кадри можуть шокувати! (18+):

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У Києві чоловік вдарив безхатька ножем у груди

Інший напад на безхатька стався у Києві всередині жовтня.

61-річний чоловік під час конфлікту, який виник у черзі за безкоштовною їжею, вдарив ножем свого опонента у груди та втік.

Правоохоронці розшукали нападника, якому тепер загрожує від п’яти до восьми років в’язниці.