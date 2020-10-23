Розбещував доньку, коли жінка була в пологовому: у Запоріжжі суд виніс вирок горе-батьку

Суд Запоріжжя виніс вирок у справі батька, який розбещував 6-річну доньку та жорстоко побив її матір.

Чоловік понесе покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, у листопаді 2017 року батько вчинив розпусні дії стосовно своєї 6-річної доньки, у той час поки її мати перебувала у пологовому будинку.

Після того, як жінка дізналася скоєне та хотіла звернутися до поліції, чоловік побив її.

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Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 156 (Розбещення) та ч. 2 ст. 125 (Нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

У суді підтвердили, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів. Вирок набрав законної сили.

Розбещення дитини на Сумщині

На Сумщині 31-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою познайомився в соцмережах.

Як привід зустрітися, він пообіцяв пригостити дівчинку вечерею у Макдональдс.

Забравши дитину на зйомну квартиру і і вчинивши розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому.

Зловмисника затримали лише після того, як вийшли з ним на контакт через соцмережі дівчинки.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура