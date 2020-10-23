23 жовтня у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла о 00.12 у селі Переброди Дубровицького району в приватному житловому будинку.
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– О 03.55 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м. Причина пожежі встановлюється, — йдеться в повідомленні.
Пожежа під Одесою
Під Одесою у пожежі у двоповерховому будинку загинула жінка.
Причина пожежі та збиток – встановлюються.
Також вогонь пошкодив легковий електромобіль Nissan Leaf.