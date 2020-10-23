PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Рівненській області у пожежі загинули троє людей

23 жовтня у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла о 00.12 у селі Переброди Дубровицького району в приватному житловому будинку.

Читайте: У Чилі учасники антиурядових протестів спалили найстарішу церкву столиці

– О 03.55 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м. Причина пожежі встановлюється, — йдеться в повідомленні.

Пожежа під Одесою

Під Одесою у пожежі у двоповерховому будинку загинула жінка.

Причина пожежі та збиток – встановлюються.

Також вогонь пошкодив легковий електромобіль Nissan Leaf.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка