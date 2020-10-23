В Росії поліцейські скрутили чоловіка без маски на очах 4-річної доньки

У Березняках Пермського краю в Росії поліцейські скрутили та затримали чоловіка через відсутність медичної маски.

Як повідомляють місцеві журналісти, разом зі своєю 4-річною донькою чоловік пішов до магазину за солодощами.

Свою маску, яка була брудною, він не одягнув, а в магазині одноразових не було.

– Вони (поліцейські- Ред.) дозволили чоловікові оплатити товар і повели його до виходу. На вулиці після зауваження чоловік вдягнув маску, але вони все одно тягли його до відділу. Він пояснив, що йому треба відвести дитину додому, але його не послухати і накинулися, почали крутити, – розповіла одна з очевидців.

За словами жінки, під час такого грубого затримання у чоловіка злетів один кросівок: на снігу він пролежав щонайменше 15 хвилин.

Ситуацію з затриманням прокоментувала дружина постраждалого. Поліцейські відвезли її доньку до відділення разом з батьком, звідки її потім забрала бабуся.

– Ми зараз її заспокоюємо, але вона постійно плаче. Дитину потрібно відвести до психолога.

Водночас правоохоронці запевнили, що чоловік при затриманні поводився грубо і вживав нецензурну лексику.

Що загрожує чоловікові за відсутність медичної маски, поки невідомо.

Задержание человека без маски. Рядом ребенок. Какой ужас. Просто животные pic.twitter.com/7NaYqz2wMy — Ivan Zhdanov (@ioannZH) October 23, 2020

Бійка через маску в Сумах

Наприкінці вересня у Сумах п’яна пасажирка побила кондуктора, бо та зробила їй зауваження через відсутність медичної маски.

Після зауваження пасажирка почала нецензурно лаятися, ображати кондуктора, навіть спробувала з’ясувати стосунки з водієм.

Бійка почалася після того, як кондуктор викликала поліцію.

В результаті нападу на тілі жінки зафіксували численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.

Джерело: Пермь Online