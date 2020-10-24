У Рівному підпалили автомобіль одного з кандидатів до обласної ради. Вогонь знищив бампер та мотор автомобіля.

Машина була припаркована біля помешкання постраждалого на вулиці Клима Савура в обласному центрі.

Близько 4 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль. Поліцейські встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному Андрію Караушу, який живе у Рівному.

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З’ясувалося, що постраждалий керує комунальним підприємством, а також він кандидат у депутати до обласної ради від партії Слуга Народу.

На місці злочину криміналісти знайшли пластмасову ємність, де є залишки паливно-мастильних матеріалів.