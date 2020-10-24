У Рівному підпалили автомобіль одного з кандидатів до обласної ради. Вогонь знищив бампер та мотор автомобіля.
Машина була припаркована біля помешкання постраждалого на вулиці Клима Савура в обласному центрі.
Близько 4 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль. Поліцейські встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному Андрію Караушу, який живе у Рівному.
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З’ясувалося, що постраждалий керує комунальним підприємством, а також він кандидат у депутати до обласної ради від партії Слуга Народу.
На місці злочину криміналісти знайшли пластмасову ємність, де є залишки паливно-мастильних матеріалів.
Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Нині поліція встановлює, хто був причетний до злочину. Карауш стверджує, що не знає, хто міг підпалити його автомобіль.
Нардепу Гео Леросу підпалили автомобіль
Народний депутат від фракції Слуга Народу Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль. Про пожежу повідомили сусіди. Депутат розповів, що зловмисника можна побачити на відео з камер спостереження.
Фото: Нацполіція