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Факти / Надзвичайні події

Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома

В Івано-Франківську мати на кілька днів залишили вдома самих маленьких дітей без їжі.

– У квартирі вони були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонувала до поліції, – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

На місце виїхали патрульні, які викликали рятувальників, аби потрапити до квартири.

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– Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому, – зазначили у поліції.

На дзвінки жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.

  • На Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома
  • На Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома
  • На Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома
  • На Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома
Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома / 2 фотографии

У Херсоні п’яні хулігани порізали дитину

У Херсоні п’яні чоловіки побили і поранили ножем дитину, яка зробила дорослим зауваження.

Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння розпивали спиртне та зухвало поводили себе дворі під вікнами житлового будинку.

Хлопці, які грали на дитячому майданчику, зробили їм зауваження. У відповідь хулігани почали конфлікт з неповнолітніми та завдали одному з них ножове поранення.

Джерело: Патрульна поліція

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