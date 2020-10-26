В Івано-Франківську мати на кілька днів залишили вдома самих маленьких дітей без їжі.

– У квартирі вони були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонувала до поліції, – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

На місце виїхали патрульні, які викликали рятувальників, аби потрапити до квартири.

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– Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому, – зазначили у поліції.

На дзвінки жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.







Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома / 2 фотографии

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