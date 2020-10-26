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Мешканець Чернігова проголосував за Путіна на місцевих виборах

У Чернігові під час проведення місцевих виборів виборець зіпсував бюлетень. Він дописав до списку кандидатів партію Єдина Росія та прізвище президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Світлину з бюлетнем опублікував у соціальних мережах депутат Чернігівської міської ради Ігор Полуян. Він стверджує, що виборець дописав десяту партію у бюлетні та домалював поле, аби проголосувати за її лідера.

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– Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на дільниці голосують за Путіна і партію Єдина Росія, – написав Полуян.

Я впевнений, ви такого ще не бачили.
У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія».

Опубликовано Игорем Полуяном Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Цей бюлетень є зіпсованим за  ч. 29 ст. 250 Виборчого кодексу України.

Міністерство юстиції України повідомило, що бюлетень вважатиметься недійсним якщо:

  • в ньому проставлено позначки навпроти кількох партій;
  • не проставлено жодної позначки біля повної назви партії;
  • у квадраті з трафаретом, зробленого в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що він підтримує весь список кандидатів у депутати від партії;
  • виборець не зробив позначку у квадраті навпроти назви партії, а зробив записи у двох і більше квадратах із трафаретом;

Результати екзит-полу у Чернігові

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. За результатами екзит-полу, у Чернігові перемогу отримав чинний міський голова Владислав Атрошенко. Він набрав 85% голосів.

Джерело: Ігорь Полутян

Фото: Dreamstime

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