26 жовтня у Львові лікарі врятували 7-річну дівчинку з Дрогобича, яка випадково проковтнула фігурку киці з дротиком всередині.

Дротик довжиною 2 см зайшов ще глибше у тканини під час того, як мама дівчинки намагалася його вийняти.

Зазначається, що під час операції наркоз було виконано за особливою методикою, який дозволяє оперувати без застосування ендотрахеальної трубки.















На Львівщині 7-річна дівчинка проковтнула шматок дроту з тортом / 4 фотографии

– При дуже ретельному огляді ми побачили у тканині кореня язикового мигдалика дротик. Нам вдалося забрати його щипцями, обійшлися без розтинів тканин, – розповів один із лікарів.

Операцію проводило одразу шестеро медиків.

Дівчинка почувається добре, після того, як відійшла від наркозу, батьки забрали її додому.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит