У Вінницькій області двоє чоловіків скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії та намагалися заволодіти виборчою документацією.

Чоловіки напали на комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією, повідомляє поліція Вінницької області.

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О 4.00 у райцентрі Тульчин до дільниці під’їхав автомобіль Audi.















Під Вінницею двоє чоловіків напали на виборчу комісію та хотіли відібрати бюлетені / 4 фотографии

– З машини вибігли двоє чоловіків і почали погрожувати фізичною розправою голові і членам комісії. Зловмисники намагалися відібрати у голови комісії бюлетені і виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації, – розповів начальник поліції у Вінницькій області Іван Іщенко.

Після виклику екіпажу поліції і застосування зброї поліцейським, який здійснював охорону і супровід членів комісії, нападників вдалося затримати.

Правоохоронці затримали нападників і доставив у відділ поліції. Ними виявилися 25 та 29-річні жителі с.Нестерварка Тульчинського району.

У момент скоєння правопорушення чоловіки були п’яні.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів.

Результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів міських голів.

Прогнозована явка на виборах складає понад 37% громадян, проте остаточних даних нині немає.

Джерело: поліція Вінниччини

Фото: поліція Вінниччини