PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Техасі на святкуванні дня народження застрелився 3-річний хлопчик

В американському штаті Техас на святковій вечірці до дня народження випадково застрелився 3-річний хлопчик.

Про це повідомив шериф округу Монтгомері. Трагічний інцидент стався у місті Портер, неподалік від Х’юстона.

– Подумки та з молитвою ми висловлюємо співчуття родині та друзям загиблого хлопчика, – йдеться в повідомленні.

Виявляється, що хлопчик знайшов заряджений пістолет після того, як він випав з кишені одного з членів родини.

Поки дорослі грали в карти в будинку, а діти веселилися на подвір’ї, пролунав вистріл.

В Техасі на святкуванні дня народження застрелився 3-річний хлопчик

Закривавленого хлопчика було доставлено до найближчого пункту надання допомоги, але врятувати його не вдалося.

Чи буде проводитися розслідування обставин смерті 3-річного хлопчика, поки не повідомляється.

Зброя в Техасі

Розділ 23 статті 1 конституції Техасу фіксує право носити та зберігати зброю для самозахисту або захисту штату в рамках закону.

Дозвіл на носіння пістолета мають близько 1,5 млн жителів штату.

Закон також дозволяє зберігати зброю в автомобілі без дозволу на саму зброю, але за дотримання таких умов, як зберігання не на видному місці, непричетність власника до злочинного угруповання та заборона виносити зброю з салону авто.

Якщо у власника є ліцензія на носіння (LTC) – йому дозволено відкрито носити пістолет.

Джерело: Montgomery County Sheriff’s Office

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка