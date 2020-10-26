В Техасі на святкуванні дня народження застрелився 3-річний хлопчик

В американському штаті Техас на святковій вечірці до дня народження випадково застрелився 3-річний хлопчик.

Про це повідомив шериф округу Монтгомері. Трагічний інцидент стався у місті Портер, неподалік від Х’юстона.

– Подумки та з молитвою ми висловлюємо співчуття родині та друзям загиблого хлопчика, – йдеться в повідомленні.

Виявляється, що хлопчик знайшов заряджений пістолет після того, як він випав з кишені одного з членів родини.

Поки дорослі грали в карти в будинку, а діти веселилися на подвір’ї, пролунав вистріл.

Закривавленого хлопчика було доставлено до найближчого пункту надання допомоги, але врятувати його не вдалося.

Чи буде проводитися розслідування обставин смерті 3-річного хлопчика, поки не повідомляється.

Зброя в Техасі

Розділ 23 статті 1 конституції Техасу фіксує право носити та зберігати зброю для самозахисту або захисту штату в рамках закону.

Дозвіл на носіння пістолета мають близько 1,5 млн жителів штату.

Закон також дозволяє зберігати зброю в автомобілі без дозволу на саму зброю, але за дотримання таких умов, як зберігання не на видному місці, непричетність власника до злочинного угруповання та заборона виносити зброю з салону авто.

Якщо у власника є ліцензія на носіння (LTC) – йому дозволено відкрито носити пістолет.

Джерело: Montgomery County Sheriff’s Office