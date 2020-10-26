В Техасі на святкуванні дня народження застрелився 3-річний хлопчик

В американському штаті Техас на святковій вечірці до дня народження випадково застрелився 3-річний хлопчик.
Про це повідомив шериф округу Монтгомері. Трагічний інцидент стався у місті Портер, неподалік від Х’юстона.
– Подумки та з молитвою ми висловлюємо співчуття родині та друзям загиблого хлопчика, – йдеться в повідомленні.
Виявляється, що хлопчик знайшов заряджений пістолет після того, як він випав з кишені одного з членів родини.
Поки дорослі грали в карти в будинку, а діти веселилися на подвір’ї, пролунав вистріл.
Закривавленого хлопчика було доставлено до найближчого пункту надання допомоги, але врятувати його не вдалося.
Чи буде проводитися розслідування обставин смерті 3-річного хлопчика, поки не повідомляється.
Зброя в Техасі
Розділ 23 статті 1 конституції Техасу фіксує право носити та зберігати зброю для самозахисту або захисту штату в рамках закону.
Дозвіл на носіння пістолета мають близько 1,5 млн жителів штату.
Закон також дозволяє зберігати зброю в автомобілі без дозволу на саму зброю, але за дотримання таких умов, як зберігання не на видному місці, непричетність власника до злочинного угруповання та заборона виносити зброю з салону авто.
Якщо у власника є ліцензія на носіння (LTC) – йому дозволено відкрито носити пістолет.
Джерело: Montgomery County Sheriff’s Office