Контрабанда iPhone 12: У Борисполі затримали нелегала, який ввіз в Україну телефони

У аеропорту Бориспіль поліція затримала чоловіка, який незаконно намагався завести в Україну партію iPhone 12 собівартістю понад 1 млн грн. Затриманий мешкає у Києві.

Зловмисник хотів створити оптовий канал вивезення мобільних телефонів з країни Близького Сходу, аби перевозити товар без податків та декларування. Він планував доставити телефони своєму спільнику в Одесу.

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– Служба безпеки України попередила створення трафіку нелегального переправлення до нашої країни через Міжнародний аеропорт Бориспіль високоліквідної продукції відомого світового виробника, – сказано у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у валізі киянина 29 телефонів iPhone 12. Чоловік хотів приховати їх від митного контролю.











Привіз iPhone 12 на 1 млн. грн: у Борисполі затримали контрабандиста / 3 фотографии

Нині триває розслідування, правоохоронці встановлюють винних у події.

У Борисполі та Жулянах затримали двох українців, які незаконно везли партію Iphone 12

У Києві та Борисполі затримали двох українців, які намагалися нелегально завезти партію нових iPhone 12 до України. Один чоловік хотів ввезти дев’ять телефонів, інший – чотири.

Поліція звинуватила їх у порушенні митних правил.

Фото: СБУ