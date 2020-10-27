Розслідування справи про закупівлю бракованих бронежилетів для ЗСУ тривало більше року – з липня 2019-го. За цей час повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких перебували на керівних посадах у Міноборони.

Офіс гепрокурора 27 жовтня оголосив про завершення досудового розслідування та надав матеріали провадження для ознайомлення підозрюваним.

Серед них – два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника міністра оборони інтереси свого підприємства.

Усім підозрюваним інкримінується ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 ККУ – Бездіяльність військової влади, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду.

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Слідство встановило, що екс-посадовці ЗСУ з квітня до червня 2019 року закупили 11 тис. неякісних бронежилетів Корсар М3с 1-4 на 42 млн грн.

За час розслідування проведено 43 обшуки, під час яких вилучено усі закуплені бронежилети. Результати слідчого експерименту показали, что їхні властивості не відповідають заявленим 1-4 класам захисту.

А численними експертизами встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати.

Тиждень тому Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому заступнику міністра оборони у справі про закупівлю бракованих бронежилетів.

Ще у липні 2019 року ДБР опублікувало фрагменти розмов чиновників Міноборони, які доводять, що вони закупили неякісні бронежилети.