На Миколаївщині мати забила дерев’яною палицею сина на очах у родичів

Кривава трагедія розігралася у селищі Воскресенському під Миколаєвом. 35-річний чоловік разом із матір‘ю пішов до сусіда у гості, і навіть не здогадувався, що це застілля стане останнім в його житті.

Розгорівся скандал під час гулянки. Мати спочатку накричала на сина, а потім вдарила його палицею по голові.

Коли чоловік знепритомнів, мати намагалася привести його до тями, але марно. Тоді вона розбудила господаря й попросила викликати швидку допомогу: мовляв, синові стало зле.

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Втім, медики вже нічим не зарадили – тільки констатували смерть і повідомили в поліцію.

– З місця події в ході огляду вилучено речові докази та знаряддя, яким наносились тілесні ушкодження. Матір затримана та їй повідомлено про підозру, – розповів керівник Вітовського відділу поліції Юрій Гаркуша.

Жінка відпиратися не стала і в усьому зізналася. Бідкалася, що син їй життя не давав: ніде не працював, лише пропивав її пенсію.

Того разу він начебто вкотре став вимагати від неї грошей. Жінка каже – не витримала, і вдарила його першим, що потрапило під руку.

За вбивство власного сина їй загрожує до десяти років тюрми.

Вбивство у Києві

У Києві громадянин Казахстану зарізав кухаря ресторану.

Між чоловіками спалахнула сварка, після чого відвідувач накинувся зі зброєю на працівника ресторану. Він завдав йому ножові поранення, від яких кухар помер ще до прибуття лікарів.

Після затримання чоловік зізнався у скоєному, його чекає суд та відбування покарання у в’язниці.