Пожежа в Одеській області: загинули двоє дітей

В Одеській області під час пожежі загинули дві дитини віком два роки та вісім місяців.

Вогонь спалахнув у житловому будинку у селі Новокрасне Роздільнянського району. Займання виникло в одній із кімнат площею 30 кв. м.

Пожежу вдалося ліквідувати. На жаль, під час гасіння рятувальники виявили тіла двох дітей без ознак життя.

Причина пожежі поки невідома, її встановлюють фахівці.

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Одній не було і року: в Одеській області під час пожежі загинули двоє дітей / 3 фотографии

27 жовтня в Одеській області загорілася електрощитова у багатоповерховому будинку. На щастя, під час ліквідації пожежі ніхто не постраждав, працівники ДСНС врятували трьох мешканців будинку.

Вони евакуювали одну дитину та двох дорослих людей.