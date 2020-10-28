Півень убив поліцейського під час півнячих боїв

Офіцер поліції Філіппін був убитий під час рейду на півнячі бої після того, як один із птахів випадково перерізав йому стегнову артерію, що призвело до сильної втрати крові.

Лейтенант поліції Крістіан Болок піднімав півня як доказ під час операції 26 жовтня, коли був поранений лезом, прикріпленим до ноги птиці.

Правоохоронець помер дорогою до лікарні.

Півнячі бої – звичайне проведення часу на Філіппінах, де великі суми грошей ставляться на результат того, що, зазвичай, є смертельною сутичкою між двома півнями.

Маючи багатовікову історію, вони перетворилася в країні на легальну галузь із мільярдним обігом. Півнячі бої тут транслюються на телебаченні, а ферми можна знайти всюди.

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Півнячі бої заборонили на Філіппінах

Цього року півнячі бої на Філіппінах були заборонені, щоб зупинити поширення коронавірусу в країні.

Поліцейський рейд був здійснений з метою погасити спалах нових інфікувань у країні, де кількість випадків коронавірусу зросла до 373 144.

Уряд провінції Північний Самар подякував загиблому Болоку за “самовіддану” службу в забезпеченні дотримання правил карантину.

Джерело: VICE