Співробітники МВС встановили особу, яка причетна до аварії на залізниці Дніпропетровщини.

Разом з речовими доказами поліція затримала чоловіка, який напередодні займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу.

– На щастя, ніхто не постраждав, але чи пощастить наступного разу? – запитує глава УЗ Володимир Жмак.

Винуватець аварії надає свідчення. Наразі йдуть відновлювальні роботи, вже піднято та встановлено на рейки чотири вагони.

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Поліція затримала чоловіка, який спричинив аварію на залізниці у Кривому Розі / 3 фотографии

Аварія на залізниці

28 жовтня на Дніпропетровщини під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 15 вагонів. За даними слідства, аварія сталася через роз’єднання зчеплення між вагонами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Джерело: Володимир Жмак