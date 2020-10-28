Зіткнення на Сьомому кілометрі: продавці заблокували СБУ

В Одесі на Сьомому кілометрі продавці турецького походження намагалися перешкодити співробітникам СБУ і спецпризначенцям вивезти тканини.

Свідок події розповів, що підприємець, в якого хотіли забрати тканини, збирався здійснити акт самоспалення – облився бензином. Його госпіталізували.

– Члени громади, які під’їхали, були налаштовані агресивно і кидалися на правоохоронців, які ледь не відкрили вогонь. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася, але співробітники СБУ з товаром не випускали з території ринку, – зазначив свідок.

Співробітники СБУ за рішенням Шевченківського районного суду Києва конфіскували товар в рамках кримінальної справи, яку відкрили за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Підозрюваним у справі є бізнесмен, який торгує китайським тюлем. У списку є ще низка осіб, які мають одного китайського постачальника. Також до цього переліку потрапив продавець-турок, хоча він реалізує лише турецький товар.

Саме члени громади останнього заблокували роботу СБУ.

У підсумку бійці Альфи змогли прорвати оточення та вивезти товар. В результаті зіткнень постраждали три людини.

В СБУ інцидент поки ніяк не прокоментували.







































Самоспалення та сутички: на Сьомому кілометрі продавці заблокували СБУ / 10 фотографий

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