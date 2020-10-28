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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у США: зіткнулися шкільний автобус і службове авто

У штаті Теннессі зіткнулися шкільний автобус і службовий автомобіль.

Патрульно-постова служба розслідує аварію шкільного автобуса і машини інженерно-технічного забезпечення, яка призвела до двох смертей, – розповіли у патрульно-постовій службі штату.

Там додали, що також травми отримали безліч людей.

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У ЗМІ пишуть, що службове авто підрізало автобус, водій якого не встиг загальмувати. В результаті ДТП загинули 7-річна дівчинка і водій автобуса.

У Румунії співак загинув в авто, яке протаранив потяг

У серпні співак Таві Пустіу з Румунії загинув в результаті ДТП на переїзді через те, що відволікся на прямий ефір для соцмереж.

Потяг протаранив авто із ним та його дружиною, коли артист веселився та палив перед камерою смартфону.

Фото: Dreamstime

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