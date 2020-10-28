У Кривому Розі з рейок зійшов вантажний потяг

У Кривому Розі на Дніпропетровщини під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів.

За даними поліції Дніпропетровської області, постраждалих немає.

– 28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали, – повідомляє поліція.

За даними слідства, аварія сталася через роз’єднання зчеплення між вагонами.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.



























У Кривому Розі зійшли з рейок 14 вагонів вантажного потягу / 7 фотографий

Аварія потяга в Енергодарі

В Енергодарі Запорізької області вантажний потяг протаранив легковий автомобіль на переїзді.

В аварії ніхто не постраждав. Значні механічні пошкодження отримав Renault Kangoo. ДТП сталося через те, що на переїзді було відсутнє освітлення.

Джерело: Поліція Дніпропетровської області

Фото: Перший місцевий