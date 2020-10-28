У Києві громадянин Казахстану пошматував ножем кухаря місцевого ресторану.

Інцидент відбувся на ґанку закладу.

Між чоловіками спалахнула сварка, після чого відвідувач накинувся зі зброєю на працівника ресторану. Він завдав йому ножові поранення, від яких кухар помер ще до прибуття лікарів.

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Нападник з товаришами, також іноземцями, втік з місця події. Однак пізніше правоохоронцям вдалося його затримати.

Після затримання чоловік зізнався у скоєному, його чекає суд та відбування покарання у в’язниці.

Вбивство хлопчика у Києві

У жовтні у столиці одна з сімейних сварок закінчилася трагедією – батько вбив свого шестирічного сина, а потім спалив його тіло.

Горе-батька вдалося затримати. Йому загрожує в’язниця.

Детальніше про вбивство дитини у Києві читайте на Фактах ICTV.