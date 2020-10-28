У кількох селах Рівненської області запровадили карантин через скаженого кота.

Агресивна тварина покусала мешканку села Мирогоща, потерпілу доправили до лікарні, де у неї діагностували зараження сказом.

Жінці зробили щеплення. Кота також вдалося спіймати та знешкодити. До населених пунктів приїхали спеціалісти, які оглянули та зробили щеплення домашнім тваринам, однак небезпека й досі лишається.

Читайте: Смерть від сказу: на Кіровоградщині чоловіка покусала домашня вівчарка

Ймовірно, кіт заразився сказом від лиса. Його фахівцям і треба спіймати. На цей час у населених пунктах запровадили карантин. Мешканцям радять не відпускати тварин з дворів.

Сказ у Львівській області

У Львівській області сказ виявили у домашнього кота.

Тварина покусала чотирьох мешканців села Оселя Яворівського району.

Потерпілим зробили щеплення, тварину не вдалося врятувати, вона загинула.