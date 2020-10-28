Вибух газу у Києві: на Тростянецькій постраждали працівники Київводоканалу

У Києві на Новодарницькому колекторі під час планових робіт стався вибух, постраждали працівники Київводоканалу.
За даними КМДА, під час проведення планових робіт на вул. Тростянецькій, 8 сталася надзвичайна ситуація – за попередньою інформацією витік газу.
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Внаслідок події постраждали працівники, їм усім надана медична допомога. Ведеться службове розслідування.
Через аварію каналізаційних мереж ускладнено рух на вулиці Тростянецькій, 8.
Вибух газу у Харкові
28 жовтня стався вибух під Харковом, внаслідок чого двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.
Задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району, що за 20 км від Харкова.
Фото: Патрульна поліція Києва