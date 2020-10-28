У Житомирі у припаркованому авто пролунав вибух. З легковика вискочив хлопець, який був увесь у вогні, та побіг кілька метрів, поки не втратив свідомість.

Вибух у спальному районі Житомира пролунав близько сьомої ранку і не на жарт перелякав місцевих мешканців.

Вже за кілька хвилини на місце прибули рятувальники та швидка. Як виявилось, у машині під час пожежі перебував хлопець – дев’ятнадцятирічний Олександр.

Сусіди губляться у здогадах: чому зайнявся легковик, на якому парубок навіть не їздив. Іноді він лише приходив посидіти на самоті в салоні машини.

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Сам автомобіль майже повністю згорів, його рештки вже прибрали. На асфальті залишилися сліди від пожежі.

Напередодні трагедії постраждалого бачили з каністрами пального. Тож одразу виникли припущення, що стався нещасний випадок.

Але в поліції вже з‘ясували – то була спроба самогубства. Понад дев’яносто відсотків глибоких опіків тіла не лишили хлопцеві шансів на життя. За кілька днів він помер в опіковому відділенні.

– Хлопець намагався вчини самогубство, облив себе та автомобіль легкозаймистою рідиною і підпалив. Незадовго до цього він телефонував рідним і говорив про те, що має намір ось таке вчинити. Єдиним його поясненням було те, що він має якісь проблеми, – зазначила речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

За фактом смерті розпочали кримінальне провадження і встановлюють всі обставини та причини загибелі юнака.

ДТП у Запоріжжі

У Запоріжжі шестеро студентів медичного університету на BMW їхали по магістралі, коли авто зачепило іншу машину та протаранило стовп.

В результаті зіткнення авто моментально спалахнуло. На допомогу студентам ринулися водії, які їхали повз. Хтось намагався загасити автомобіль, а хтось рятував людей із вогню. Витягти живими вдалося трьох пасажирів: дівчину та двох хлопців.