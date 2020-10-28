В Україні викрили схему незаконного імпорту текстилю.
Власники одного з металургійних заводів нібито виготовляли подібну продукцію і постачали її магазинам та ринкам.
Насправді товар завозили із-за кордону контрабандою. Через такі незаконні дії збитки держави становлять майже 140 млн грн.
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Правоохоронці провели слідчі дії у трьох регіонах та вилучили документацію та техніку. Нині досудове слідство триває.
Сутички з СБУ в Одесі
28 жовтня на Сьомому кілометрі в Одесі продавці-іноземці намагалися перешкодити роботі СБУ.
Під час спроби вивезти продукцію один з бізнесменів погрожував облити себе бензином та підпалити.
Правоохоронцям вдалося конфіскувати товар. Детальніше про зіткнення з СБУ в Одесі читайте на Фактах ICTV.