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Факти / Надзвичайні події

Збитки на 140 млн грн: СБУ викрила схему незаконного імпорту текстилю

В Україні викрили схему незаконного імпорту текстилю.

Власники одного з металургійних заводів нібито виготовляли подібну продукцію і постачали її магазинам та ринкам.

Насправді товар завозили із-за кордону контрабандою. Через такі незаконні дії збитки держави становлять майже 140 млн грн.

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Правоохоронці провели слідчі дії у трьох регіонах та вилучили документацію та техніку. Нині досудове слідство триває.

СБУ

Сутички з СБУ в Одесі

28 жовтня на Сьомому кілометрі в Одесі продавці-іноземці намагалися перешкодити роботі СБУ.

Під час спроби вивезти продукцію один з бізнесменів погрожував облити себе бензином та підпалити.

Правоохоронцям вдалося конфіскувати товар. Детальніше про зіткнення з СБУ в Одесі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СБУ

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