Кількість жертв вибуху газу в селищі Березівське Дергачівського району збільшилася до трьох – у лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові помер 61-річний потерпілий.

Він отримав до 80% опіків тіла. У нього були й інші травми, зокрема переломи.

Нині у лікарні залишаються ще восьмеро постраждалих, двоє з яких – у реанімації і четверо – в опіковому відділенні.

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Вибух газу у Дергачівському районі

28 жовтня близько 11.47 стався вибух газу на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району, яке знаходиться за 20 км від Харкова.

Внаслідок вибуху постраждали 10 працівників Харківгаз, двоє з яких загинули на місці, а третій помер сьогодні в лікарні.

Обставини вибуху з’ясовує спеціальна комісія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 ККУ – Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.