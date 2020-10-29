ДТП на Черкащині: вантажівка розтрощила легковик

На Вінницькому шосе в Черкаській області сталася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF та легковика ВАЗ.

– Внаслідок аварії водій вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, а водій легковика від отриманих травм загинув на місці, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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Першими на місце події прибули рятувальники уманської державної пожежно-рятувальної частини, які дістали тіло загиблого із пошкодженого авто.







На Черкащині вантажівка розтрощила легковик: загиблого випилювали рятувальники / 2 фотографии

ДТП з маршруткою в Рівному

24 жовтня в Рівному внаслідок аварії за участю трьох авто одна людина загинула, ще сім були травмовані.

Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, шести і 14-ти років.

Аварія сталася, коли Geely під час обгону вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.