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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині вантажівка розтрощила легковик: загиблого випилювали рятувальники

На Вінницькому шосе в Черкаській області сталася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF та легковика ВАЗ.

– Внаслідок аварії водій вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, а водій легковика від отриманих травм загинув на місці, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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Першими на місце події прибули рятувальники уманської державної пожежно-рятувальної частини, які дістали тіло загиблого із пошкодженого авто.

  • ДТП на Черкащині: вантажівка розтрощила легковик
  • ДТП на Черкащині: вантажівка розтрощила легковик
  • ДТП на Черкащині: вантажівка розтрощила легковик
  • ДТП на Черкащині: вантажівка розтрощила легковик
На Черкащині вантажівка розтрощила легковик: загиблого випилювали рятувальники / 2 фотографии

ДТП з маршруткою в Рівному

24 жовтня в Рівному внаслідок аварії за участю трьох авто одна людина загинула, ще сім були травмовані.

Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, шести і 14-ти років.

Аварія сталася, коли Geely під час обгону вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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