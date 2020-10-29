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Факти / Надзвичайні події

Обірвалася мотузка на парашуті: у Греції під час парасейлінгу загинули підлітки

На острові Родос (Греція) під час парасейлінгу загинули двоє британських підлітків.

Грецька берегова охорона повідомила, що два брата, 15 та 13 років, та їх двоюрідна сестра, 15 років, піднялися в повітря на парашуті, коли обірвалася мотузка. Підлітки розбилися об скелі.

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13-річний хлопчик і 15-річна дівчинка померли, старший хлопчик перебуває у тяжкому стані з численними травмами у лікарні на острові.

Правоохоронці вже затримали двох людей, зокрема чоловіка, який керував катером.

Парасейлінг – активний вид відпочинку, під час якого людина закріплюється за допомогою довгого троса до рухомого катеру і завдяки спеціальному парашуту ширяє в повітрі.

У Греції під час парасейлінгу загинули підлітки

Напад акули

У Єгипті під час дайвінгу на відпочинку акула напала на сім’ю українців. 12-річний хлопчик потрапив до реанімації, лікарі не змогли врятувати його поранену руку та готуються до проведення другої операції.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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