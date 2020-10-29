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Факти / Надзвичайні події

Повалені дерева, зірвані дахи та жертва: Новий Орлеан накрив потужний ураган

Ураган Зета накрив Новий Орлеан (штат Луїзіана, США. В результаті цього одна людина загинула. 55-річного чоловіка вдарило струмом через пошкоджену лінію електромережі. Ще одну людину госпіталізували з легкими травмами внаслідок обвалу конструкцій.

Також злива затопила дороги та пошкодила дахи будинків. Негода повалила понад дві сотні дерев, а пів міста залишилося без електрики.

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Швидкість вітру подекуди досягала 177 км/год.

Ураган Саллі в США

Через ураган Саллі, який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тис. осіб.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обвалені дерева.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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