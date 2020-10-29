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Факти / Надзвичайні події

Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну

В Одеській області правоохоронці виявили партію прихованого від митного контролю кокаїну, доставленого з Еквадору.

Вага партії становить близько 50 кг, орієнтовна вартість $10 млн.

– Наркотики контрабандою привезли в Україну з Республіки Еквадор в контейнері з бананами. Їх вирішили фасувати у 45 брикетів, у більшості з яких було фірмове маркування у вигляді букв і цифр, які вказує на його приналежність певній наркосиндикату.

  • Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну
  • Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну
  • Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну
  • Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну
Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну / 2 фотографии

Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються особи, причетні до злочину. За фактом контрабанди наркотичних засобів почали кримінальну справу.

Контрабанда в Австралії

У Сіднеї офіцери прикордонних військ вилучили 552 кг наркотику, захованого в піддонах з бананової м’якоттю і прикрашених зображеннями коал.

Сіднейцеві загрожує довічне ув’язнення за контрабанду кокаїн на суму $248 млн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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