Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну

В Одеській області правоохоронці виявили партію прихованого від митного контролю кокаїну, доставленого з Еквадору.
Вага партії становить близько 50 кг, орієнтовна вартість – $10 млн.
– Наркотики контрабандою привезли в Україну з Республіки Еквадор в контейнері з бананами. Їх вирішили фасувати у 45 брикетів, у більшості з яких було фірмове маркування у вигляді букв і цифр, які вказує на його приналежність певній наркосиндикату.
Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються особи, причетні до злочину. За фактом контрабанди наркотичних засобів почали кримінальну справу.
Контрабанда в Австралії
У Сіднеї офіцери прикордонних військ вилучили 552 кг наркотику, захованого в піддонах з бананової м’якоттю і прикрашених зображеннями коал.
Сіднейцеві загрожує довічне ув’язнення за контрабанду кокаїн на суму $248 млн.