Сховали в бананах: на Одещині виявили 50 кг контрабандного кокаїну

В Одеській області правоохоронці виявили партію прихованого від митного контролю кокаїну, доставленого з Еквадору.

Вага партії становить близько 50 кг, орієнтовна вартість – $10 млн.

– Наркотики контрабандою привезли в Україну з Республіки Еквадор в контейнері з бананами. Їх вирішили фасувати у 45 брикетів, у більшості з яких було фірмове маркування у вигляді букв і цифр, які вказує на його приналежність певній наркосиндикату.