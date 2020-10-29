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Факти / Надзвичайні події

У Канаді застрелили чоловіка з ножем, який напав на патрульних

У Канаді поліцейські застрелили чоловіка, який ходив по вулиці з ножем.

Він хотів напасти на співробітників поліції Монреаля, повідомляє канадський сайт CBC.

Близько 6.00 поліцейські отримали дзвінок, що на вулиці знаходиться чоловік з холодною зброєю.

Спочатку патрульні залишилися в машині, оскільки 30-річний чоловік пішов до них.

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Коли ж він попрямував до іншого авто, поліцейські вийшли. Тоді один з патрульних зробив постріл.

У поліції розслідують обставини інциденту і правоту співробітників.

Теракт у Ніцці

У Франції 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.

Ще один випадок зафіксували у Саудівській Аравії, де невідомий з ножем поранив охоронця французького консульства.

Джерело: CBC

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