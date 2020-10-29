У Німеччині авто протаранило групу людей на велосипедах

У німецькому Кемпені авто наїхало на групу людей, які їхали на велосипедах тротуаром.
За повідомленням поліції в четвер увечері, одна людина загинула і, щонайменше, троє серйозно поранені.
Водій через незрозумілу причину різко з’їхав зі смуги направо.
Постраждалих з місця події забрав рятувальний вертоліт. Дорогу було перекрито.
За інформацією ЗМІ, загинула дитина.
Представник поліції заявив, що нині немає доказів того, що зіткнення могло бути скоєно навмисно.
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Теракт у Ніцці
Будь-які події в Європі сьогодні привертають особливу увагу через теракт у Ніцці, де озброєний чоловік напав на людей у церкві.
Внаслідок атаки у французькому місті трьох людей було убито.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.
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