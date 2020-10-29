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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині авто протаранило групу людей на велосипедах

У німецькому Кемпені авто наїхало на групу людей, які їхали на велосипедах тротуаром.

За повідомленням поліції в четвер увечері, одна людина загинула і, щонайменше, троє серйозно поранені.

Водій через незрозумілу причину різко з’їхав зі смуги направо.

Постраждалих з місця події забрав рятувальний вертоліт. Дорогу було перекрито.

За інформацією ЗМІ, загинула дитина.

Представник поліції заявив, що нині немає доказів того, що зіткнення могло бути скоєно навмисно.

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Теракт у Ніцці

Будь-які події в Європі сьогодні привертають особливу увагу через теракт у Ніцці, де озброєний чоловік напав на людей у церкві.

Внаслідок атаки у французькому місті трьох людей було убито.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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