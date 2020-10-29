У США сестри вдарили ножем охоронця магазину через прохання одягти маску

В Іллінойсі (США) поліція затримала двох сестер за обвинуваченням у замаху на вбивство першого ступеня через ножові поранення охоронцеві магазину.
Сестри увійшли в роздрібний магазин і вступили у словесну перепалку з 32-річним охоронцем.
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Чоловік сказав сестрам, що вони повинні носити маску і використовувати дезінфікуючий засіб для рук.
Після чого 21-річна Джессіка Хілл вдарила чоловіка 27 разів ножем у спину, шию і руки. Її сестра, 18-річна Джейла Хілл, у цей момент тримала жертву за волосся.
У поліції заявили, що стан потерпілого стабільний.
У Києві іноземець жорстоко вбив кухаря ресторану
У Києві громадянин Казахстану пошматував ножем кухаря місцевого ресторану.
Інцидент відбувся на ґанку закладу.
Між чоловіками спалахнула сварка, після чого відвідувач накинувся зі зброєю на працівника ресторану. Він завдав йому ножові поранення, від яких кухар помер ще до прибуття лікарів.