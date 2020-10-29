У США сестри вдарили ножем охоронця магазину через прохання одягти маску

В Іллінойсі (США) поліція затримала двох сестер за обвинуваченням у замаху на вбивство першого ступеня через ножові поранення охоронцеві магазину.

Сестри увійшли в роздрібний магазин і вступили у словесну перепалку з 32-річним охоронцем.

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Чоловік сказав сестрам, що вони повинні носити маску і використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

Після чого 21-річна Джессіка Хілл вдарила чоловіка 27 разів ножем у спину, шию і руки. Її сестра, 18-річна Джейла Хілл, у цей момент тримала жертву за волосся.

У поліції заявили, що стан потерпілого стабільний.

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