Близько 140 людей потонуло у результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу (Африка).
На борту перебувало близько 200 осіб.
У Міжнародній організації з міграції назвали цю корабельну аварію найсмертоноснішою у 2020 році.
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Військово-морські сили Сенегалу і місцеві рибалки врятували 59 осіб і дістали з води 20 тіл. В організації закликали світових лідерів боротися з торгівлею людьми та незаконною міграцією, щоб у майбутньому уникнути таких трагедій.
Зникнення судна
У вересні у Тихому океані під час тайфуну зникло 100-метрове судно.
На його борту перебували 43 людини і 5,8 тис. корів.
Детальніше про корабельну аварію у Тихому океані читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Міжнародна організація з міграції